В 1 сезоне 8 серии сериала «Легенда синего моря» Сим Чон получает непрошеный совет от другой русалки и пытается выяснить, что к ней на самом деле испытывает Хо Чжун Чжэ. Мошенники пытаются дозвониться до Нам Ду, однако трубку поднимает Ма Дэ Ён.
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