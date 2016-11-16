В 1 сезоне 8 серии сериала «Легенда синего моря» Сим Чон получает непрошеный совет от другой русалки и пытается выяснить, что к ней на самом деле испытывает Хо Чжун Чжэ. Мошенники пытаются дозвониться до Нам Ду, однако трубку поднимает Ма Дэ Ён.