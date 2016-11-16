В 1 сезоне 4 серии сериала «Легенда синего моря» мошенник Чжун Чжэ случайным образом помогает русалке выбраться из аквариума. По соседству с мужчиной происходит загадочное убийство, а Ма Дэ Ён считается пропавшим без вести уже целых три месяца.