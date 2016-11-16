В 1 сезоне 16 серии сериала «Легенда синего моря» Ю Ран и Чжун Чжэ удаётся поговорить по душам о своих прошлых трагических жизнях. Нам Ду начинает интересоваться делами Со Хи, а Чхи Хён спустя долгие годы пытается отыскать биологического отца.
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