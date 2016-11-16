В 1 сезоне 6 серии сериала «Легенда синего моря» Сим Чон оказывается в пункте неотложной помощи. Чжун Чжэ переживает за состояние девушки, Чхи Хён проходит обследование, а Нам Ду случайно обнаруживает диктофон в автомобиле председателя.
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