В 1 сезоне 17 серии сериала «Легенда синего моря» русалка вспоминает трагический конец прошлой жизни и пытается скрыть беспокойство от лучших друзей. Хо Чжун Чжэ решает разоблачить корыстные планы Со Хи, чтобы защитить председателя Хо.
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