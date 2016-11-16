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Киноафиша Сериалы Легенда синего моря Сезоны Сезон 1 Серия 17

Легенда синего моря 1 сезон 17 серия смотреть онлайн

Серия 17
Смотрите в
за 1 рубль
8.3 Оцените
10 голосов
Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 16 ноября 2016
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 17 ноября 2016
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 23 ноября 2016
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 24 ноября 2016
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 30 ноября 2016
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 1 декабря 2016
Серия 7
Сезон 1 / Серия 7 7 декабря 2016
Серия 8
Сезон 1 / Серия 8 8 декабря 2016
Серия 9
Сезон 1 / Серия 9 14 декабря 2016
Серия 10
Сезон 1 / Серия 10 15 декабря 2016
Серия 11
Сезон 1 / Серия 11 21 декабря 2016
Серия 12
Сезон 1 / Серия 12 22 декабря 2016
Серия 13
Сезон 1 / Серия 13 28 декабря 2016
Серия 14
Сезон 1 / Серия 14 4 января 2017
Серия 15
Сезон 1 / Серия 15 5 января 2017
Серия 16
Сезон 1 / Серия 16 11 января 2017
Серия 17
Сезон 1 / Серия 17 12 января 2017
Серия 18
Сезон 1 / Серия 18 18 января 2017
Серия 19
Сезон 1 / Серия 19 19 января 2017
Серия 20
Сезон 1 / Серия 20 25 января 2017
О чем cерия

В 1 сезоне 17 серии сериала «Легенда синего моря» русалка вспоминает трагический конец прошлой жизни и пытается скрыть беспокойство от лучших друзей. Хо Чжун Чжэ решает разоблачить корыстные планы Со Хи, чтобы защитить председателя Хо.

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