В 1 сезоне 11 серии сериала «Легенда синего моря» русалка сильно разочарована в мошенничестве друзей и решает покинуть их дом. Чжун Чжэ пытается отыскать Сим Чон, а детектив Хон выясняет новые подробности преступного прошлого Ма Дэ Ёна.
Related video
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Авторизация по e-mail