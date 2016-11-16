В 1 сезоне 2 серии сериала «Легенда синего моря» мошенник Чжун Чжэ из жалости приводит безымянную незнакомку к себе домой. Русалка Сим Чон пытается привыкнуть к миру людей, изучает ноутбук своего нового друга и увлекается романтическими сериалами.
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