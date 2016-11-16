В 1 сезоне 20 серии сериала «Легенда синего моря» Чжун Чжэ просит возлюбленную не стирать его воспоминания перед возвращением в океан. Детектив Хон удивляется законному заработку бывших мошенников, а Тэ О предлагает Ши А выйти за него замуж.