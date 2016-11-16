В 1 сезоне 15 серии сериала «Легенда синего моря» Чжун Чжэ рассказывает Сим Чон о необычных снах после новостей о сердечном заболевании возлюбленной. Русалка решает весело отпраздновать свой день рождения и приглашает на вечеринку лучших друзей.
Related video
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
Авторизация по e-mail