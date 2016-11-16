В 1 сезоне 14 серии сериала «Легенда синего моря» русалка на улице случайно знакомится с настоящей матерью возлюбленного. Чжун Чжэ понимает, что события его прошлой жизни повторяются в настоящем, и пытается защитить Сим Чон от Ма Дэ Ёна.