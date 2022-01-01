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Киноафиша Сериалы Легенда синего моря Сезоны
Легенда синего моря (2016 - 2017), список сезонов The Legend of the Blue Sea 16+
Год выпуска 2016
Страна Корея
Эпизод длится 60 минут
Телеканал SBS
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Список сезонов сериала «Легенда синего моря»
Легенда синего моря - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 20 эпизодов
 
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