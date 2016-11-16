В 1 сезоне 5 серии сериала «Легенда синего моря» Чжун Чжэ пытается разобраться в своих запутанных чувствах к Сим Чон. Мошенник предупреждает, что без угрызений совести выгонит девушку из дома, если она не расскажет правду о произошедшем в Испании.
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