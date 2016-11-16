В 1 сезоне 12 серии сериала «Легенда синего моря» Чжин Чжу переживает из-за неудачных инвестиций и решает снова встретиться с Со Хи. Чжун Чжэ оказывается в полицейском участке и пытается дозвониться до Сим Чон, но девушка не поднимает трубку.