В 1 сезоне 18 серии сериала «Легенда синего моря» проходят похороны председателя Хо. Чжун Чжэ помогает детективам с расследованием, чтобы получить ордер на обыск квартиры Со Хи. Чхи Хён предлагает сотрудничество другу сводного брата.
Related video
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Авторизация по e-mail