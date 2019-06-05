В 3 сезоне 9 серии сериала «Рассказ служанки» главная героиня оказывается в палате Мэттьевой. Тетка Лидия жестоко наказывает ее за помощь служанке, которая находится буквально на грани жизни и смерти. Ее не отключают от источников искусственной поддержки жизнеобеспечения только из-за беременности. Около месяца Джун проводит взаперти в комнате Мэттьевой. В это время марфы и служанки активно молятся за то, чтобы ребенок в утробе служанки родился живым и здоровым. Некоторые из них пытаются поддержать главную героиню, но Лидия грубо их наказывает за это. Находясь на грани помутнения сознания, Джун спрашивает надсмотрщицу, когда она сможет вернуться обратно к Лоуренсам. Но та лишь уклончиво заявляет, что служанка еще не до конца доказала свое раскаяние. Она выйдет на свободу лишь тогда, когда ее партнерша Мэттьева отправится на тот свет, либо, что менее вероятно, придет в себя. В итоге Джун дважды покушается на жизнь Натали, но безрезультатно. Во время встречи с Яснорадой она нападает и на хозяйку, желая порезать скальпелем. Миссис Уотерфорд уворачивается, а Джун неловко ранит саму себя. После тяжелых родов Натали главную героиню выпускают на свободу. Но она все-таки решает остаться вместе с Мэттьевой до самого конца.