В 3 сезоне 11 серии сериала «Рассказ служанки» главная героиня оказывается в центре семейного скандала Лоуренсов после проведения церемонии. Жена командора хочет убить его за изнасилование Джун, но служанка заступается за Джозефа, напоминая Элеоноре, что они пытаются спасти детей. Оказавшись наедине с Лоуренсом, служанка рассказывает ему о своем плане по эвакуации всех несовершеннолетних из Галаада. При этом сам Джозеф хочет также вывести из страны свою больную супругу. Чуть позже Джун встречается с одной из представительниц сопротивления Мартой, которая не очень рада ее стратегии. Однако героиня серьезно намерена спасти всех галаадских детей. Между участниками группировки разворачивается настоящая дискуссия. Кто-то поддерживает идеи Джун, другие, напротив, считают их глупыми и опасными. И все же, Марта нехотя соглашается с решением вывезти всех с помощью грузовиков Лоуренса. Тем временем Фред и Яснорада едут на встречу с Марком, который когда-то предлагал миссис Уотерфорд свою помощь. По дороге командор нарушает несколько важных галаадских правил, чтобы сделать приятно своей супруге. В это же время план Джун находится на грани провала из-за внезапного отъезда Лоуренсов. Однако она все равно намерена осуществить задуманное. И начнет его в «Иезавели».