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Киноафиша Сериалы Рассказ служанки Сезоны Сезон 3 Серия 6

Рассказ служанки 3 сезон 6 серия смотреть онлайн

Семья
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Все серии 3 сезона «Рассказ служанки»
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О чем cерия

В 3 сезоне 6 серии сериала «Рассказ служанки» марфы и супруги командоров молятся за то, чтобы галаадцам удалось вернуть Николь обратно в семью. Все происходящее вызывает гнев у Джун, которая искренне надеялась, что после встречи с Люком Уотерфорды отпустят эту идею. В ходе беседы с Лоуренсом также становится понятно, что Фред намерен использовать служанку для возвращения ребенка. В итоге Джун понимает необходимость личного разговора с Уотерфордами. Она отправляется в Вашингтон, где проходит общественная молитва за Николь. Во время путешествия героиня подмечает, как изменилась страна после прихода новой власти. Джун признается тетке Лидии, что очень скучает по прежним временам. После церемонии Уотерфорды уже вместе со служанкой отправляются в дом командора Уинслоу и знакомятся с его многочисленными отпрысками. Яснорада отмечает, что некоторые дети Уинслоу являются представителями разных рас. Там же между Яснорадой и Фредом происходит сложный разговор, после которого командор отдает супруге свое обручальное кольцо. Оставшись в одиночестве, женщина читает письмо, которое ей в карман положили в Торонто. Чуть позже Джун и Уотерфорды отправляются на встречу со швейцарскими дипломатами. Иностранцы выражают желание поговорить со служанкой лично. Во время переговоров становится понятно, что швейцарцы оставят Николь в Канаде, только если у них появится «свой человек» в Галааде.

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