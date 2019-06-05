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Киноафиша Сериалы Рассказ служанки Сезоны Сезон 3 Серия 5

Рассказ служанки 3 сезон 5 серия смотреть онлайн

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Все серии 3 сезона «Рассказ служанки»
Ночь
Сезон 3 / Серия 1 5 июня 2019
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Сезон 3 / Серия 8 10 июля 2019
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Сезон 3 / Серия 9 17 июля 2019
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Сезон 3 / Серия 10 24 июля 2019
Лжецы
Сезон 3 / Серия 11 31 июля 2019
Жертва
Сезон 3 / Серия 12 7 августа 2019
Мэйдэй
Сезон 3 / Серия 13 14 августа 2019
О чем cерия

В 3 сезоне 5 серии сериала «Рассказ служанки» главная героиня рассказывает другим служанкам, что ее дочь Николь и Эмили находятся в полной безопасности в Канаде. В то время как большая часть женщин радуется за ребенка, Мэттьева, напротив, выражает надежду на то, что Николь будет возвращена в родной Галаад. Командор Лоуренс отказывает Джун впросьбе выяснить, угрожает ли Люку опасность. Он считает, что в данный момент опасность грозит абсолютно всем. В это же время Фред Уотерфорд приглашает супругу на заседание командоров, где решается вопрос о возвращении их дочери. Каким-то образом галаадцам удается достать медицинские записи ребенка и выяснить все, что касается ее состояния. Кроме того, они узнают, что девочку опекает Люк. В ходе приватного разговора с мужем Яснорада признается, что очень хочет увидеть Николь. Уотерфорды направляются в дом к Лоуренсу и просят Джун устроить им встречу с Люком и ребенком. Она сначала отказывается, но потом соглашается, узнав, что это личное желание Яснорады. В присутствии четы Уотерфордов Джун звонит Люку и договаривается о встрече в аэропорту Торонто. Мужчина соглашается только при одном условии: в Канаду приедет одна Яснорада. Звонок обрывается на моменте, когда Джун говорит мужу, что любит его. 

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