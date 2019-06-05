В 3 сезоне 1 серии сериала «Рассказ служанки» главная героиня возвращается в автомобиль командора Лоуренса после отъезда Эмили и Николь. Мужчина не понимает, почему она не отправилась с ними в Канаду. Но Джун просто не может оставить свою дочь Ханну в чужих руках. В итоге Лоуренс соглашается отвезти служанку в дом Маккензи, где сейчас проживает малышка. В это время в доме Уотерфордов царит настоящий хаос. Фред требует, чтобы Яснорада как можно скорее обратилась в скорые службы, но та не торопится брать телефон в руки: она хочет, чтобы у Николь было больше времени для побега. Попав в дом Маккензи, Джун пробирается в комнату Ханны, но не решается ее разбудить. Довольно быстро ее окружают хранители. При этом миссис Маккензи заявляет, что Ханна страдает кошмарами после встречи с родной матерью. Фредова возвращается в дом к Уотерфордам. Фред угрожает казнить служанку, но той, похоже, все равно. Яснорада недовольна тем, что Николь осталась с Эмили. Сама Эмили к тому моменту уже добралась до канадской границы. Ей удалось встретиться с двумя полицейскими, которые предложили ей и дочери Джун убежище. Находясь на нервном пределе, Яснорада устраивает пожар в доме. Фредову отправляют в центр.