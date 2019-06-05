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Рассказ служанки 3 сезон 3 серия смотреть онлайн

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Все серии 3 сезона «Рассказ служанки»
Ночь
Сезон 3 / Серия 1 5 июня 2019
Мария и Марфа
Сезон 3 / Серия 2 5 июня 2019
Полезные
Сезон 3 / Серия 3 5 июня 2019
Боже, благослови дитя
Сезон 3 / Серия 4 12 июня 2019
Неизвестный номер
Сезон 3 / Серия 5 19 июня 2019
Семья
Сезон 3 / Серия 6 26 июня 2019
Пред его очами
Сезон 3 / Серия 7 3 июля 2019
Негодная
Сезон 3 / Серия 8 10 июля 2019
Героиня
Сезон 3 / Серия 9 17 июля 2019
Свидетельствуй
Сезон 3 / Серия 10 24 июля 2019
Лжецы
Сезон 3 / Серия 11 31 июля 2019
Жертва
Сезон 3 / Серия 12 7 августа 2019
Мэйдэй
Сезон 3 / Серия 13 14 августа 2019
О чем cерия

В 3 сезоне 3 серии сериала «Рассказ служанки» главная героиня вновь смотрит на тела казненных, на этот раз марф. Когда Джун возвращается домой, становится известно, что в ближайшее время в доме у командора Лоуренса пройдет совет. Тем временем ситуация с сопротивлением усложняется: из-за гибели марф передавать информацию стало сложнее. После прибытия командоров Джун пересекается с Фредом. Они обсуждают дела дома и состояние Яснорады. Уотерфорд рассказывает немного о личности Лоуренса. Главная героиня случайно попадает в кабинет в разгар переговоров о переправке женщин из захваченного Чикаго. Среди присутствующих Джун узнает Ника. Из обрывков речи она понимает, что заключенных переправят в колонию. В это время миссис Уотерфорд живет у своей матери Памелы вместе с Ритой, пытается как-то прийти в себя после случившегося. После того, как дом опустел, Джун возвращается в кабинет Лоуренса. Тот изучает досье женщин, чтобы понять, кого из них он сможет спасти и сделать своими марфами. В итоге ответственность за этот выбор переходит к Джун. С болью в сердце она понимает, что если откажется, погибнут все женщины.

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