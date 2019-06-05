В 3 сезоне 3 серии сериала «Рассказ служанки» главная героиня вновь смотрит на тела казненных, на этот раз марф. Когда Джун возвращается домой, становится известно, что в ближайшее время в доме у командора Лоуренса пройдет совет. Тем временем ситуация с сопротивлением усложняется: из-за гибели марф передавать информацию стало сложнее. После прибытия командоров Джун пересекается с Фредом. Они обсуждают дела дома и состояние Яснорады. Уотерфорд рассказывает немного о личности Лоуренса. Главная героиня случайно попадает в кабинет в разгар переговоров о переправке женщин из захваченного Чикаго. Среди присутствующих Джун узнает Ника. Из обрывков речи она понимает, что заключенных переправят в колонию. В это время миссис Уотерфорд живет у своей матери Памелы вместе с Ритой, пытается как-то прийти в себя после случившегося. После того, как дом опустел, Джун возвращается в кабинет Лоуренса. Тот изучает досье женщин, чтобы понять, кого из них он сможет спасти и сделать своими марфами. В итоге ответственность за этот выбор переходит к Джун. С болью в сердце она понимает, что если откажется, погибнут все женщины.