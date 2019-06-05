В 3 сезоне 12 серии сериала «Рассказ служанки» главная героиня постепенно приступает к осуществлению своего плана. Становится понятно, что бармен из борделя все-таки сможет им помочь, а это значит, полдела сделано. Тем временем высшая власть Галаада обсуждает произошедшее с Уотерфордами в Канаде. Лоуренс и другие командоры не понимают, как помочь Фреду вернуться на родину мирным путем, поэтому они намерены направить войска к границам. Неожиданное исчезновение командора Уинслоу тоже связали с происками канадцев. Таким образом, Джун оказалась вне всяких подозрений. К сожалению, самолет за детьми прибудет только через неделю. Не исключено, что к этому времени их всех уже раскроют и казнят. Но Джун не теряет надежды. Позже главная героиня встречается в супермаркете с другими служанками и обсуждает с ними детали плана побега. В это время Уотерфорды приходят в себя в канадской тюрьме. Через несколько дней после задержания им разрешают встретиться. Однако Фред проявляет небывалую агрессию, обвиняя в случившемся Яснораду. Та в защиту заявляет, что просто хотела вернуть своего ребенка. Чуть позже миссис Уотерфорд встречается с Марком: она переодевается в современную одежду и готовится увидеть Николь.