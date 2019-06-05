В 3 сезоне 10 серии сериала «Рассказ служанки» главная героиня возвращается в дом Лоуренсов после смерти Мэттьевой. С удивлением она замечает, что с законом, введенным Фредом Уотерфордом, большая часть предметов роскоши исчезает. Кроме того, миссис Лоуренс не может получать таблетки, необходимые для ментального здоровья. Во время похода в супермаркет Джун встречает Альбу, и они немного ссорятся. Однако конфликт прерван неожиданным прибытием в город четы Уинслоу в компании Уотерфордов. Уинслоу удивляются свободным правилам в новом городе, пока Фред пытается убедить Джун отправиться вместе с ними в Вашингтон. Оказавшись в доме, служанка решает воспользоваться отъездом Лоуренса в своих целях. Она отправляется в подвал и начинает изучать личные дела всех служанок, находящихся в распоряжении Галаада. В конце концов она находит свой файл. Вечером в дом возвращается не только Лоуренс, но и Уотерфорды, а также несколько хранителей. Оказалось, что галаадцам очень не нравится отсутствие детей в семье Лоуренсов. Они начинают подозревать Джозефа в нарушении правил нового правительства. Джун и Джозефу все-таки приходится провести церемонию при свидетелях, но, к счастью, командор выдает ей пакет противозачаточных таблеток.