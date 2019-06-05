В 3 сезоне 8 серии сериала «Рассказ служанки» главная героиня тяжело переносит смерть Фрэнсис, которая произошла отчасти по ее вине. Действия Мэттьевой в то же время превратили служанку в персону нон грата. Теперь никто не хочет поддерживать с ней даже минимальные контакты. После разборок в центре с теткой Лидией Джун отправляется в дом к Лоуренсу и спрашивает, удалось ли ему узнать хоть что-то о судьбе Маккензи и Ханны. Джозеф лишь грубо отмахивается от нее. Вечером у одной из служанок начинаются роды. По традиции, всех девушек в красном отправляют ей на помощь. К сожалению, ребенок рождается мертвым. Джун понимает, что для нее эта новость стала своего рода облегчением. Снова оказавшись лицом к лицу с командором, героиня рассказывает ему о произошедшем. Когда Лоуренс начинает выражать нотки сожаления, служанка обвиняет его в разрушении прежнего мира и помощи галаадцам. Джун отказывается помогать его больной жене, несмотря на то, что сама подвергла ее определенному риску. На следующее утро она отправляется своим привычным путем в супермаркет, где встречает тетку Лидию. Та заявляет, что в скором времени Джун переведут к другому командору. Воспользовавшись заминкой, другая служанка, Мэттьева, нападает на стражей, жестоко убив одного из них. Схватив пистолет, она направляет его на Лидию, Джун молча приказывает ей стрелять, но в самый последний момент Мэттьева оказывается в руках галаадцев.