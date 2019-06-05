В 3 сезоне 2 серии сериала «Рассказ служанки» главная героиня оказывается в доме командора Лоуренса. Вероятно, она больше никогда не встретится с Уотерфордами. В новом районе у Джун быстро появляется новая напарница Мэттьева. Время от времени к ней приходит тетка Лидия, чтобы узнать, как идут дела. Лоуренс врет ей насчет церемонии и в целом хвалит служанку. Однако надсмотрщица относится ко всему этому с подозрением. Тем временем Эмили обживается в Канаде. Все свободное время она находится в компании Мойры и Люка. Возвращаться к супруге и сыну бывшая служанка не спешит. В доме Лоуренса появляется беглая марфа Элисон. Сначала командор хочет ее выгнать, но Джун уговаривает его помочь беглянке. После знакомства с женщиной становится известно, что она, как бывший учитель химии, может посодействовать сопротивлению изготовлением бомб. Вот-вот она должна уехать в отдаленную провинцию. Однако что-то идет не так, и Элисон возвращается к Лоуренсу с раненой марфой. За ними следуют хранители. Лоуренс приходит в ярость, но помогает женщинам. К сожалению, раненую незнакомку спасти не удалось. Тогда командор приказывает Джун спрятать тело подальше. Та решает закопать его в саду и посадить клумбу.