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Киноафиша Сериалы Рассказ служанки Сезоны Сезон 3 Серия 13

Рассказ служанки 3 сезон 13 серия смотреть онлайн

Мэйдэй
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Все серии 3 сезона «Рассказ служанки»
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Сезон 3 / Серия 13 14 августа 2019
О чем cерия

В 3 сезоне 13 серии сериала «Рассказ служанки» главная героиня вспоминает, как впервые оказалась в центре для подготовки будущих служанок, увиделась с другими женщинами, ощутила на себе беспощадность галаадских военных. Тогда она не понимала, откуда в них столько зла и агрессии. В настоящем времени Джун находится в супермаркете, туда же приходят другие служанки. Все они искренне надеются на то, что план по спасению пятидесяти детей из Галаада сработает. По дороге домой Джун встречает Джанин и тетку Лидию. Последняя предупреждает ее о последствиях любой противозаконной деятельности. Главная героиня обещает ей, что больше не будет привлекать внимание взрывами или чем-то еще. Оказавшись в жилище Лоуренса, Джун показывает куски мыла, которые ей передали в магазине. Вместе с другими марфами она принимается за работу. Джозеф старается им особо не мешать, но и помогать активно тоже не пытается. В это же время Яснорада продолжает свое сотрудничество с властями Канады. Марк обнадеживает ее информацией о том, что в скором времени миссис Уотерфорд сможет выйти из камеры и передвигаться по стране без какого-либо сопровождения. Однако неожиданные показания Фреда все меняют. В ходе подготовки к операции Джун знакомится с девушкой по имени Кики. Та уже не помнит, каково было жить до прихода галаадского правительства. Служанка пытается ей объяснить, что же на самом деле такое — быть женщиной. К несчастью, одна из марф впадает в панику и хочет выйти из игры. Это наводит смуту на всю компанию. Джун преследует женщину, пока та пытается спастись бегством, и даже стреляет в нее. Все произошедшее заставляет Лоуренса пересмотреть план, теперь он тожехочет все остановить. Но Джун упрямо стоит на своем. В конце концов вся компания отправляется в аэропорт.

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