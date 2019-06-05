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Рассказ служанки 3 сезон 4 серия смотреть онлайн

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Все серии 3 сезона «Рассказ служанки»
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О чем cерия

В 3 сезоне 4 серии сериала «Рассказ служанки» главная героиня вместе с остальными служанками отправляется на подсчет младенцев, которые не так давно появились на свет. На мероприятие также пребывает раненая Лидия с целью проконтролировать своих подчиненных. В церкви самые лучшие места отданы тем, кто недавно родил. При этом новые «родители» друг за другом идут с новорожденными к алтарю, чтобы получить благословение. Наблюдая за происходящим, Джун вспоминает, как сама крестила свою первую дочь Ханну — тогда вся семья была против навязывания религии. В ходе выступления наставник вспоминает похищенную Николь и призывает всех молиться за ее здоровье и безопасность. После завершения церемонии все направляются в дом к одному из командоров. Наоми Патнем благодарит Джун за то, что она не позволила Джанин спрыгнуть с моста вместе с ребенком. Служанка также перебрасывается парой слов с Яснорадой, напоминая ей о том, что Николь не место в этом мире. Фред делится своими подозрениями о жене с Джун. Он считает, что Яснорада не очень рада хозяйничать по дому и исполнять роль примерной супруги. Джун советует ему дать миссис Уотерфорд больше свободы в этом браке. Чуть позже она снова уединяется с Яснорадой и рассказывает ей о своем разговоре с Фредом.

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