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Киноафиша Сериалы Рассказ служанки Сезоны Сезон 3 Серия 7

Рассказ служанки 3 сезон 7 серия смотреть онлайн

Пред его очами
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Все серии 3 сезона «Рассказ служанки»
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Сезон 3 / Серия 1 5 июня 2019
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Сезон 3 / Серия 10 24 июля 2019
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Сезон 3 / Серия 11 31 июля 2019
Жертва
Сезон 3 / Серия 12 7 августа 2019
Мэйдэй
Сезон 3 / Серия 13 14 августа 2019
О чем cерия

В 3 сезоне 7 серии сериала «Рассказ служанки» главная героиня вместе с другими служанками участвует в церемонии казни нескольких человек. По указу тетки Лидии им необходимо отпустить веревки. Чуть позже, во время похода в супермаркет, Джун встречается с Альмой, которая рассказывает ей о грядущих изменениях в сопротивлении. Затем на пути героини оказывается марфа семьи Маккензи по имени Фрэнсис. Женщина сообщает, что действия Джун плохо влияют на ребенка. Она также считает, что возвращение Ханны к родной семье может подвергнуть ее опасности. В свою очередь Джун убеждена в том, что дочка должна быть вместе с ней и Люком. Каким-то чудом служанка убеждает марфу Маккензи устроить ей встречу с Ханной в школе. Тем временем в Канаде швейцарские дипломаты проводят переговоры с Эмили и Сильвией. Они обсуждают все случаи нарушения закона, которые совершала бывшая служанка во время пребывания в Галааде. Эмили не открещивается от своих поступков. Однако Сильвия оправдывает жену тем, что та ежедневно подвергалась нечеловеческим пыткам. Яснорада разговаривает с супругой Уинслоу, та предлагает ей и ее мужу переехать в Вашингтон. Для них уже даже нашли особняк. Миссис Уотерфорд готова подумать над этим предложением, однако она не уверена, что согласится. 

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