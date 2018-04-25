Во 2 сезоне 9 серии сериала «Рассказ служанки» мистер и миссис Уотерфорд отправляются в Канаду, чтобы наладить отношения с местным правительством и рассказать всю «правду» о Галааде. Водителя Ника они берут с собой. В итоге Фредова и Рита остаются в доме в компании хранителя, который за ними присматривает. Яснорада сопротивляется этой поездке, но Фред ясно дает ей понять, что канадцы должны увидеть пример счастливой и свободной галаадской женщины. Приезд Уотерфордов освещается по канадскому телевидению. За репортажем внимательно следят Мойра и Люк. Мойра рассказывает, как связаны Фред и Джун. Компания отправляется в посольство США и просит, чтобы местные власти арестовали командора Галаада. Но там лишь разводят руками. В баре к Яснораде подсаживается незнакомый мужчина. Назвавшись Марком, он предлагает ей сбежать из Галаада, а затем рассказать всем правду о том, что происходит в некогда свободной стране. Миссис Уотерфорд отказывается. Чуть позже Фред и его жена устраивают публичную конференцию, на которую приходят Люк и Мойра. Муж Джун буквально набрасывается на командора, желая причинить ему боль. Присутствующие на мероприятии оттаскивают его силой. Вечером Ник встречается с Люком и рассказывает ему о состоянии супруги.