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Рассказ служанки 2 сезон 9 серия смотреть онлайн

Умная сила
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Все серии 2 сезона «Рассказ служанки»
Джун
Сезон 2 / Серия 1 25 апреля 2018
Неженщины
Сезон 2 / Серия 2 25 апреля 2018
Багаж
Сезон 2 / Серия 3 2 мая 2018
Другие женщины
Сезон 2 / Серия 4 9 мая 2018
Семена
Сезон 2 / Серия 5 16 мая 2018
Первая кровь
Сезон 2 / Серия 6 23 мая 2018
После
Сезон 2 / Серия 7 30 мая 2018
Женская работа
Сезон 2 / Серия 8 6 июня 2018
Умная сила
Сезон 2 / Серия 9 13 июня 2018
Последняя церемония
Сезон 2 / Серия 10 20 июня 2018
Холли
Сезон 2 / Серия 11 27 июня 2018
Послеродовой период
Сезон 2 / Серия 12 4 июля 2018
Слово
Сезон 2 / Серия 13 11 июля 2018
О чем cерия

Во 2 сезоне 9 серии сериала «Рассказ служанки» мистер и миссис Уотерфорд отправляются в Канаду, чтобы наладить отношения с местным правительством и рассказать всю «правду» о Галааде. Водителя Ника они берут с собой. В итоге Фредова и Рита остаются в доме в компании хранителя, который за ними присматривает. Яснорада сопротивляется этой поездке, но Фред ясно дает ей понять, что канадцы должны увидеть пример счастливой и свободной галаадской женщины. Приезд Уотерфордов освещается по канадскому телевидению. За репортажем внимательно следят Мойра и Люк. Мойра рассказывает, как связаны Фред и Джун. Компания отправляется в посольство США и просит, чтобы местные власти арестовали командора Галаада. Но там лишь разводят руками. В баре к Яснораде подсаживается незнакомый мужчина. Назвавшись Марком, он предлагает ей сбежать из Галаада, а затем рассказать всем правду о том, что происходит в некогда свободной стране. Миссис Уотерфорд отказывается. Чуть позже Фред и его жена устраивают публичную конференцию, на которую приходят Люк и Мойра. Муж Джун буквально набрасывается на командора, желая причинить ему боль. Присутствующие на мероприятии оттаскивают его силой. Вечером Ник встречается с Люком и рассказывает ему о состоянии супруги.

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