Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Рассказ служанки Сезоны Сезон 2 Серия 4

Рассказ служанки 2 сезон 4 серия смотреть онлайн

Другие женщины
Смотрите в
за 1 рубль
8.0 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Рассказ служанки»
Джун
Сезон 2 / Серия 1 25 апреля 2018
Неженщины
Сезон 2 / Серия 2 25 апреля 2018
Багаж
Сезон 2 / Серия 3 2 мая 2018
Другие женщины
Сезон 2 / Серия 4 9 мая 2018
Семена
Сезон 2 / Серия 5 16 мая 2018
Первая кровь
Сезон 2 / Серия 6 23 мая 2018
После
Сезон 2 / Серия 7 30 мая 2018
Женская работа
Сезон 2 / Серия 8 6 июня 2018
Умная сила
Сезон 2 / Серия 9 13 июня 2018
Последняя церемония
Сезон 2 / Серия 10 20 июня 2018
Холли
Сезон 2 / Серия 11 27 июня 2018
Послеродовой период
Сезон 2 / Серия 12 4 июля 2018
Слово
Сезон 2 / Серия 13 11 июля 2018
О чем cерия

Во 2 сезоне 4 серии сериала «Рассказ служанки» главную героиню привозят в центр, где обучают будущих служанок. Там ее встречает тетка Лидия. Джун приковывают к кровати, запрещая ей как-либо двигаться и даже говорить. Надсмотрщица объявляет, что командор Фред и его супруга готовы забрать ее домой, но только на испытательный срок. Впрочем, они оба заинтересованы в будущем ребенке Джун, однако это не дает гарантии того, что служанка не будет казнена после родов. Воссоединение с семьей Уотерфордов проходит довольно напряженно: Фред рассказывает о том, что ему пришлось напрячься, чтобы поймать ее. Яснорада и вовсе демонстрирует крайнюю агрессию по отношению к Джун. В доме Рита передает служанке письма, которые прятала от хозяев все это время. На следующий день Уотерфорды устраивают целый прием по случаю беременности Фредовой. На праздник приходят супруги других командоров, все они дарят подарки Яснораде. Джун нарушает всеобщую идиллию, заявляя, что малыш впервые пошевелился. Миссис Уотерфорд становится не по себе после этой новости, но Лидия, также присутствующая в доме, ее успокаивает. Чуть позже Джун видит тела людей, погибших за предательство Галаада. Среди них есть труп Омара.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик 3 комментария
Неувольняемый
Неувольняемый 3 комментария
Дитя тьмы: Первая жертва
Дитя тьмы: Первая жертва 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Related video
«В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко
Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать
Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу
«Выходило за рамки»: правду об истинном характере Олейникова раскрыл сын
Юбилея не будет: Эдиту Пьеху накануне 85-летия настиг новый удар
Помолодела лет на 20: засветившуюся на публике Гузееву едва узнали
Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец
Барановская осталась в одиночестве не просто так: названа причина
«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым
Первые комментарии Карпович о свадьбе Прилучного: хватило нескольких слов
Пускает пыль в глаза: правда о баснословных тратах Элджея вышла наружу
Двух слов достаточно: Загитова оправдалась за провал на «Ледниковом периоде»
Приложение киноафиши