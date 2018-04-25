Во 2 сезоне 4 серии сериала «Рассказ служанки» главную героиню привозят в центр, где обучают будущих служанок. Там ее встречает тетка Лидия. Джун приковывают к кровати, запрещая ей как-либо двигаться и даже говорить. Надсмотрщица объявляет, что командор Фред и его супруга готовы забрать ее домой, но только на испытательный срок. Впрочем, они оба заинтересованы в будущем ребенке Джун, однако это не дает гарантии того, что служанка не будет казнена после родов. Воссоединение с семьей Уотерфордов проходит довольно напряженно: Фред рассказывает о том, что ему пришлось напрячься, чтобы поймать ее. Яснорада и вовсе демонстрирует крайнюю агрессию по отношению к Джун. В доме Рита передает служанке письма, которые прятала от хозяев все это время. На следующий день Уотерфорды устраивают целый прием по случаю беременности Фредовой. На праздник приходят супруги других командоров, все они дарят подарки Яснораде. Джун нарушает всеобщую идиллию, заявляя, что малыш впервые пошевелился. Миссис Уотерфорд становится не по себе после этой новости, но Лидия, также присутствующая в доме, ее успокаивает. Чуть позже Джун видит тела людей, погибших за предательство Галаада. Среди них есть труп Омара.