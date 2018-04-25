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Киноафиша Сериалы Рассказ служанки Сезоны Сезон 2 Серия 6

Рассказ служанки 2 сезон 6 серия смотреть онлайн

Первая кровь
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Все серии 2 сезона «Рассказ служанки»
Джун
Сезон 2 / Серия 1 25 апреля 2018
Неженщины
Сезон 2 / Серия 2 25 апреля 2018
Багаж
Сезон 2 / Серия 3 2 мая 2018
Другие женщины
Сезон 2 / Серия 4 9 мая 2018
Семена
Сезон 2 / Серия 5 16 мая 2018
Первая кровь
Сезон 2 / Серия 6 23 мая 2018
После
Сезон 2 / Серия 7 30 мая 2018
Женская работа
Сезон 2 / Серия 8 6 июня 2018
Умная сила
Сезон 2 / Серия 9 13 июня 2018
Последняя церемония
Сезон 2 / Серия 10 20 июня 2018
Холли
Сезон 2 / Серия 11 27 июня 2018
Послеродовой период
Сезон 2 / Серия 12 4 июля 2018
Слово
Сезон 2 / Серия 13 11 июля 2018
О чем cерия

Во 2 сезоне 6 серии сериала «Рассказ служанки» главная героиня продолжает находиться под бдительным присмотром врачей. В госпитале ей делают ультразвук. Оказывается, что с ребенком все хорошо — он абсолютно здоров. Однако Фредовой требуется больше спокойствия и комфорта, поскольку ее психологическое состояние отражается на плоде. Дома Яснорада разрешает служанке поселиться в гостиной. Между Джун и Ником происходит разговор, в ходе которого он объясняет, что женился, потому что не имел другого выбора. Сама Иден не вызывает у него никакого интереса и симпатии. Отношения Ника и его новой супруги с самого начала выглядят довольно прохладными. Девушка намекает ему на то, что пора бы выполнить свой супружеский долг, но Ник всеми силами старается отсрочить этот момент. В итоге Иден начинает подозревать его в гендерной измене. В это же время миссис Уотерфод устраивает для Фредовой вечеринку. На праздник приглашены другие служанки. Во время мероприятия между Джун и хозяйкой происходит небольшой конфликт. Вечером Фредова разговаривает с Ником и просит его начать спать с собственной супругой, иначе та погубит его. Нехотя тот соглашается с этими доводами. На следующий день на открытии нового центра для служанок происходит неожиданное событие, которое ставит под угрозу благополучие Уотерфордов.

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