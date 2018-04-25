Во 2 сезоне 6 серии сериала «Рассказ служанки» главная героиня продолжает находиться под бдительным присмотром врачей. В госпитале ей делают ультразвук. Оказывается, что с ребенком все хорошо — он абсолютно здоров. Однако Фредовой требуется больше спокойствия и комфорта, поскольку ее психологическое состояние отражается на плоде. Дома Яснорада разрешает служанке поселиться в гостиной. Между Джун и Ником происходит разговор, в ходе которого он объясняет, что женился, потому что не имел другого выбора. Сама Иден не вызывает у него никакого интереса и симпатии. Отношения Ника и его новой супруги с самого начала выглядят довольно прохладными. Девушка намекает ему на то, что пора бы выполнить свой супружеский долг, но Ник всеми силами старается отсрочить этот момент. В итоге Иден начинает подозревать его в гендерной измене. В это же время миссис Уотерфод устраивает для Фредовой вечеринку. На праздник приглашены другие служанки. Во время мероприятия между Джун и хозяйкой происходит небольшой конфликт. Вечером Фредова разговаривает с Ником и просит его начать спать с собственной супругой, иначе та погубит его. Нехотя тот соглашается с этими доводами. На следующий день на открытии нового центра для служанок происходит неожиданное событие, которое ставит под угрозу благополучие Уотерфордов.