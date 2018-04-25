Во 2 сезоне 1 серии сериала «Рассказ служанки» главная героиня вместе с другими служанками отправляется на наказание, которое приготовила для них тетка Лидия после того, как девушки отказались забивать камнями Джанин. Их отвозят на поле, где расположена виселица. Каждой служанке вешают на шею петлю, создавая впечатление, будто их жизнь оборвется в самое ближайшее время. Появившаяся чуть позже Лидия начинает читать лекцию своим подопечным. Во второй части наказания она заставляет девушек сидеть с протянутым в руке камнем под дождем. Однако, когда одна из служанок сообщает Лидии, что Фредова беременна, настроение пожилой женщины резко меняется. Саму Джун отводят в тепло, чтобы она не портила здоровье. Лидия предлагает подопечной суп, но та отказывается. Тогда надсмотрщица делится рассказом о том, как непросто порой живется беременным служанкам в Галааде. Некоторых даже держат на цепи. В результате Джун все-таки отправляется в столовую с целью поесть. После осмотра у доктора Фредова на время остается одна. Она успевает заметить ключ в своем ботинке, который открывает дверь в длинный и темный коридор. В конце этого коридора Джун ждет грузовик, который отвозит ее к Нику. Отец ребенка готов предоставить укрытие им обоим.