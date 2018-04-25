Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Рассказ служанки Сезоны Сезон 2 Серия 1

Рассказ служанки 2 сезон 1 серия смотреть онлайн

Джун
Смотрите в
за 1 рубль
8.9 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Рассказ служанки»
Джун
Сезон 2 / Серия 1 25 апреля 2018
Неженщины
Сезон 2 / Серия 2 25 апреля 2018
Багаж
Сезон 2 / Серия 3 2 мая 2018
Другие женщины
Сезон 2 / Серия 4 9 мая 2018
Семена
Сезон 2 / Серия 5 16 мая 2018
Первая кровь
Сезон 2 / Серия 6 23 мая 2018
После
Сезон 2 / Серия 7 30 мая 2018
Женская работа
Сезон 2 / Серия 8 6 июня 2018
Умная сила
Сезон 2 / Серия 9 13 июня 2018
Последняя церемония
Сезон 2 / Серия 10 20 июня 2018
Холли
Сезон 2 / Серия 11 27 июня 2018
Послеродовой период
Сезон 2 / Серия 12 4 июля 2018
Слово
Сезон 2 / Серия 13 11 июля 2018
О чем cерия

Во 2 сезоне 1 серии сериала «Рассказ служанки» главная героиня вместе с другими служанками отправляется на наказание, которое приготовила для них тетка Лидия после того, как девушки отказались забивать камнями Джанин. Их отвозят на поле, где расположена виселица. Каждой служанке вешают на шею петлю, создавая впечатление, будто их жизнь оборвется в самое ближайшее время. Появившаяся чуть позже Лидия начинает читать лекцию своим подопечным. Во второй части наказания она заставляет девушек сидеть с протянутым в руке камнем под дождем. Однако, когда одна из служанок сообщает Лидии, что Фредова беременна, настроение пожилой женщины резко меняется. Саму Джун отводят в тепло, чтобы она не портила здоровье. Лидия предлагает подопечной суп, но та отказывается. Тогда надсмотрщица делится рассказом о том, как непросто порой живется беременным служанкам в Галааде. Некоторых даже держат на цепи. В результате Джун все-таки отправляется в столовую с целью поесть. После осмотра у доктора Фредова на время остается одна. Она успевает заметить ключ в своем ботинке, который открывает дверь в длинный и темный коридор. В конце этого коридора Джун ждет грузовик, который отвозит ее к Нику. Отец ребенка готов предоставить укрытие им обоим.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик 3 комментария
Неувольняемый
Неувольняемый 3 комментария
Дитя тьмы: Первая жертва
Дитя тьмы: Первая жертва 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Related video
«Выходило за рамки»: правду об истинном характере Олейникова раскрыл сын
Юбилея не будет: Эдиту Пьеху накануне 85-летия настиг новый удар
Первые комментарии Карпович о свадьбе Прилучного: хватило нескольких слов
«В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко
Пускает пыль в глаза: правда о баснословных тратах Элджея вышла наружу
Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу
Помолодела лет на 20: засветившуюся на публике Гузееву едва узнали
Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать
Барановская осталась в одиночестве не просто так: названа причина
Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец
«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым
Двух слов достаточно: Загитова оправдалась за провал на «Ледниковом периоде»
Приложение киноафиши