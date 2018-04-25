Во 2 сезоне 12 серии сериала «Рассказ служанки» главная героиня вместе с ребенком возвращается в свою семью. Яснорада проводит все свободное время с малышкой, которую назвала Николь. Фредова потихоньку сцеживает для нее молоко, но оно быстро заканчивается. Тетка Лидия говорит, что многие командоры хотят взять ее в свои семьи. Водитель Ник также возвращается в дом. Выясняется, что хранители арестовали его по какой-то ошибке. Теперь Ника вновь ждет повышение. Эмили попадает в дом командора Лоуренса. Мужчина ведет себя достаточно странно, но его супруга оказывается еще более эксцентричной. Эмили подозревает, что у женщины имеются проблемы с психикой. Джун случайно сталкивается с Иден. Девушка задает ей странные вопросы о любви и преданности, а затем тем же вечером сбегает неизвестно куда вместе с Айзеком. Тем временем Лоуренс подвергает Эмили допросу, но служанка не хочет быть с ним искренней. Она дает заученные ответы на каждый вопрос, и командор это понимает. Галаадцам удается выследить Айзека и Иден. Их почти сразу отправляют на казнь за прелюбодеяние и предательство. После смерти супруги Ник чувствует себя еще хуже, чем прежде. Джун пытается его успокоить, но напрасно.