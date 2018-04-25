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Киноафиша Сериалы Рассказ служанки Сезоны Сезон 2 Серия 12

Рассказ служанки 2 сезон 12 серия смотреть онлайн

Послеродовой период
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Все серии 2 сезона «Рассказ служанки»
Джун
Сезон 2 / Серия 1 25 апреля 2018
Неженщины
Сезон 2 / Серия 2 25 апреля 2018
Багаж
Сезон 2 / Серия 3 2 мая 2018
Другие женщины
Сезон 2 / Серия 4 9 мая 2018
Семена
Сезон 2 / Серия 5 16 мая 2018
Первая кровь
Сезон 2 / Серия 6 23 мая 2018
После
Сезон 2 / Серия 7 30 мая 2018
Женская работа
Сезон 2 / Серия 8 6 июня 2018
Умная сила
Сезон 2 / Серия 9 13 июня 2018
Последняя церемония
Сезон 2 / Серия 10 20 июня 2018
Холли
Сезон 2 / Серия 11 27 июня 2018
Послеродовой период
Сезон 2 / Серия 12 4 июля 2018
Слово
Сезон 2 / Серия 13 11 июля 2018
О чем cерия

Во 2 сезоне 12 серии сериала «Рассказ служанки» главная героиня вместе с ребенком возвращается в свою семью. Яснорада проводит все свободное время с малышкой, которую назвала Николь. Фредова потихоньку сцеживает для нее молоко, но оно быстро заканчивается. Тетка Лидия говорит, что многие командоры хотят взять ее в свои семьи. Водитель Ник также возвращается в дом. Выясняется, что хранители арестовали его по какой-то ошибке. Теперь Ника вновь ждет повышение. Эмили попадает в дом командора Лоуренса. Мужчина ведет себя достаточно странно, но его супруга оказывается еще более эксцентричной. Эмили подозревает, что у женщины имеются проблемы с психикой. Джун случайно сталкивается с Иден. Девушка задает ей странные вопросы о любви и преданности, а затем тем же вечером сбегает неизвестно куда вместе с Айзеком. Тем временем Лоуренс подвергает Эмили допросу, но служанка не хочет быть с ним искренней. Она дает заученные ответы на каждый вопрос, и командор это понимает. Галаадцам удается выследить Айзека и Иден. Их почти сразу отправляют на казнь за прелюбодеяние и предательство. После смерти супруги Ник чувствует себя еще хуже, чем прежде. Джун пытается его успокоить, но напрасно.

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