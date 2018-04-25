Во 2 сезоне 13 серии сериала «Рассказ служанки» главная героиня не может избавиться от чувства вины из-за смерти Иден. Примерно в таком же состоянии находится марфа Рита. Копаясь в вещах погибшей девушки, Джун находит библию и отдает ее Яснораде. Чуть позже в дом Уотерфордов приходит отец Иден. Он извиняется за все произошедшее. Оказывается, после побега девушка прибежала к своим родителям, они и выдали ее властям Галаада. Эта новость по-настоящему шокирует Фредову. Она спрашивает у хозяина, что будет делать он, когда хранители решат казнить Николь. В ответ Фред лишь дает Джун пощечину, но у той находятся силы, чтобы ответить ему тем же. Обеспокоенная произошедшим с Иден Яснорада проводит собрание с другими матерями. По ходу дела становится понятно, что все они тоже переживают за девочек. В это же время Эмили готовится к первой церемонии с Лоуренсом и прячет в кармане нож. Однако тот вовсе не горит желанием заниматься с ней интимом. Приход тетки Лидии окончательно выводит Эмили из себя, ведь новый командор дал ей слишком хорошие рекомендации. Когда Лидия поворачивается к служанке спиной, та вонзает в надсмотрщицу нож. После собрания с матерями Яснорада пытается поговорить с Фредом и другими командорами, но те воспринимает ее слова в штыки. В итоге миссис Уотерфорд остается без пальца. Произошедшее убеждает ее помочь Джун с побегом.