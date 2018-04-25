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Киноафиша Сериалы Рассказ служанки Сезоны Сезон 2 Серия 13

Рассказ служанки 2 сезон 13 серия смотреть онлайн

Слово
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Все серии 2 сезона «Рассказ служанки»
Джун
Сезон 2 / Серия 1 25 апреля 2018
Неженщины
Сезон 2 / Серия 2 25 апреля 2018
Багаж
Сезон 2 / Серия 3 2 мая 2018
Другие женщины
Сезон 2 / Серия 4 9 мая 2018
Семена
Сезон 2 / Серия 5 16 мая 2018
Первая кровь
Сезон 2 / Серия 6 23 мая 2018
После
Сезон 2 / Серия 7 30 мая 2018
Женская работа
Сезон 2 / Серия 8 6 июня 2018
Умная сила
Сезон 2 / Серия 9 13 июня 2018
Последняя церемония
Сезон 2 / Серия 10 20 июня 2018
Холли
Сезон 2 / Серия 11 27 июня 2018
Послеродовой период
Сезон 2 / Серия 12 4 июля 2018
Слово
Сезон 2 / Серия 13 11 июля 2018
О чем cерия

Во 2 сезоне 13 серии сериала «Рассказ служанки» главная героиня не может избавиться от чувства вины из-за смерти Иден. Примерно в таком же состоянии находится марфа Рита. Копаясь в вещах погибшей девушки, Джун находит библию и отдает ее Яснораде. Чуть позже в дом Уотерфордов приходит отец Иден. Он извиняется за все произошедшее. Оказывается, после побега девушка прибежала к своим родителям, они и выдали ее властям Галаада. Эта новость по-настоящему шокирует Фредову. Она спрашивает у хозяина, что будет делать он, когда хранители решат казнить Николь. В ответ Фред лишь дает Джун пощечину, но у той находятся силы, чтобы ответить ему тем же. Обеспокоенная произошедшим с Иден Яснорада проводит собрание с другими матерями. По ходу дела становится понятно, что все они тоже переживают за девочек. В это же время Эмили готовится к первой церемонии с Лоуренсом и прячет в кармане нож. Однако тот вовсе не горит желанием заниматься с ней интимом. Приход тетки Лидии окончательно выводит Эмили из себя, ведь новый командор дал ей слишком хорошие рекомендации. Когда Лидия поворачивается к служанке спиной, та вонзает в надсмотрщицу нож. После собрания с матерями Яснорада пытается поговорить с Фредом и другими командорами, но те воспринимает ее слова в штыки. В итоге миссис Уотерфорд остается без пальца. Произошедшее убеждает ее помочь Джун с побегом.

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