Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Рассказ служанки Сезоны Сезон 2 Серия 8

Рассказ служанки 2 сезон 8 серия смотреть онлайн

Женская работа
Смотрите в
за 1 рубль
8.8 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Рассказ служанки»
Джун
Сезон 2 / Серия 1 25 апреля 2018
Неженщины
Сезон 2 / Серия 2 25 апреля 2018
Багаж
Сезон 2 / Серия 3 2 мая 2018
Другие женщины
Сезон 2 / Серия 4 9 мая 2018
Семена
Сезон 2 / Серия 5 16 мая 2018
Первая кровь
Сезон 2 / Серия 6 23 мая 2018
После
Сезон 2 / Серия 7 30 мая 2018
Женская работа
Сезон 2 / Серия 8 6 июня 2018
Умная сила
Сезон 2 / Серия 9 13 июня 2018
Последняя церемония
Сезон 2 / Серия 10 20 июня 2018
Холли
Сезон 2 / Серия 11 27 июня 2018
Послеродовой период
Сезон 2 / Серия 12 4 июля 2018
Слово
Сезон 2 / Серия 13 11 июля 2018
О чем cерия

Во 2 сезоне 8 серии сериала «Рассказ служанки» Фредова и Яснорада активно занимаются работой командора, пока тот находится в больнице. Однако после выписки мистер Уотерфорд с демонстративным рвением возвращает все свои обязанности и даже запрещает супруге хоть как-то помогать. В это же время Джун получает неожиданный подарок от хозяйки — цветок и музыкальную шкатулку. Вечером миссис Уотерфорд отправляется к своей подруге, воспитывающей дочь Джанин. Оказывается, что ребенку нездоровится. В магазине Фредова встречает Эмили и Джанин. Служанки замечают, как мимо них на огромной скорости несется детская скорая. Джун понимает, что она едет к ребенку Джанин, и рассказывает ей об этом. Та в свою очередь впадает в панику. Во время встречи с Яснорадой главная героиня узнает, что малышка действительно серьезно болеет, но никто не может понять, чем именно. Единственный эксперт в этой области является женщиной, и, по правилам, не имеет права консультировать и лечить детей. Яснорада просит Фреда обойти этот принцип хотя бы один раз, но тот яростно ей отказывает. При этом Фредова настаивает на том, чтобы Джанин дали повидаться с дочерью. И, к счастью, Лидия устраивает их встречу в больнице. Миссис Уотерфорд идет наперекор мужу и приводит к ребенку женщину-врача. Фред, узнав о предательстве, сильно бьет супругу ремнем на глазах у Джун.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик 3 комментария
Неувольняемый
Неувольняемый 3 комментария
Дитя тьмы: Первая жертва
Дитя тьмы: Первая жертва 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Related video
Барановская осталась в одиночестве не просто так: названа причина
Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу
«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым
Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец
Пускает пыль в глаза: правда о баснословных тратах Элджея вышла наружу
Двух слов достаточно: Загитова оправдалась за провал на «Ледниковом периоде»
Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать
«Выходило за рамки»: правду об истинном характере Олейникова раскрыл сын
Первые комментарии Карпович о свадьбе Прилучного: хватило нескольких слов
Помолодела лет на 20: засветившуюся на публике Гузееву едва узнали
«В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко
Юбилея не будет: Эдиту Пьеху накануне 85-летия настиг новый удар
Приложение киноафиши