Во 2 сезоне 8 серии сериала «Рассказ служанки» Фредова и Яснорада активно занимаются работой командора, пока тот находится в больнице. Однако после выписки мистер Уотерфорд с демонстративным рвением возвращает все свои обязанности и даже запрещает супруге хоть как-то помогать. В это же время Джун получает неожиданный подарок от хозяйки — цветок и музыкальную шкатулку. Вечером миссис Уотерфорд отправляется к своей подруге, воспитывающей дочь Джанин. Оказывается, что ребенку нездоровится. В магазине Фредова встречает Эмили и Джанин. Служанки замечают, как мимо них на огромной скорости несется детская скорая. Джун понимает, что она едет к ребенку Джанин, и рассказывает ей об этом. Та в свою очередь впадает в панику. Во время встречи с Яснорадой главная героиня узнает, что малышка действительно серьезно болеет, но никто не может понять, чем именно. Единственный эксперт в этой области является женщиной, и, по правилам, не имеет права консультировать и лечить детей. Яснорада просит Фреда обойти этот принцип хотя бы один раз, но тот яростно ей отказывает. При этом Фредова настаивает на том, чтобы Джанин дали повидаться с дочерью. И, к счастью, Лидия устраивает их встречу в больнице. Миссис Уотерфорд идет наперекор мужу и приводит к ребенку женщину-врача. Фред, узнав о предательстве, сильно бьет супругу ремнем на глазах у Джун.