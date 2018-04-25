Во 2 сезоне 10 серии сериала «Рассказ служанки» Эмили вынуждена вступать в интимные отношения со своим новым командором. После работы в полях сексуальное рабство все еще не кажется ей хорошей перспективой. Однако после церемонии в спальне мужчина неожиданно теряет сознание. Случившееся обсуждается между служанками и хозяевами. После беседы с Эмили у Джун начинаются роды — ее срочно отвозят домой. Яснорада собирает в гостиной всех знакомых служанок и отправляет за доктором. Приехавший на вызов врач утверждает, что схватки ложные, поэтому все расходятся по домам. Эта новость сильно разочаровывает миссис Уотерфорд, которая давно ждет возможности избавиться от Джун. В итоге командор и его жена закрываются в комнате, чтобы обсудить все произошедшее. Вечером Фредову вызывают в спальню и, несмотря на ее активные протесты, устраивают церемонию. Таким образом Уотерфорды надеются вызвать преждевременные роды у служанки. Поддавшись чувствам, Иден целует Айзека, но случайно попадается на глаза Нику. Впрочем, его мало волнуют измены супруги. Тогда девушка понимает, что совершенно безразлична своему благоверному. После церемонии Фред говорит Джун, что та все-таки увидит дочь. И сдерживает свое обещание.