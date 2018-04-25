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Киноафиша Сериалы Рассказ служанки Сезоны Сезон 2 Серия 10

Рассказ служанки 2 сезон 10 серия смотреть онлайн

Последняя церемония
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Все серии 2 сезона «Рассказ служанки»
Джун
Сезон 2 / Серия 1 25 апреля 2018
Неженщины
Сезон 2 / Серия 2 25 апреля 2018
Багаж
Сезон 2 / Серия 3 2 мая 2018
Другие женщины
Сезон 2 / Серия 4 9 мая 2018
Семена
Сезон 2 / Серия 5 16 мая 2018
Первая кровь
Сезон 2 / Серия 6 23 мая 2018
После
Сезон 2 / Серия 7 30 мая 2018
Женская работа
Сезон 2 / Серия 8 6 июня 2018
Умная сила
Сезон 2 / Серия 9 13 июня 2018
Последняя церемония
Сезон 2 / Серия 10 20 июня 2018
Холли
Сезон 2 / Серия 11 27 июня 2018
Послеродовой период
Сезон 2 / Серия 12 4 июля 2018
Слово
Сезон 2 / Серия 13 11 июля 2018
О чем cерия

Во 2 сезоне 10 серии сериала «Рассказ служанки» Эмили вынуждена вступать в интимные отношения со своим новым командором. После работы в полях сексуальное рабство все еще не кажется ей хорошей перспективой. Однако после церемонии в спальне мужчина неожиданно теряет сознание. Случившееся обсуждается между служанками и хозяевами. После беседы с Эмили у Джун начинаются роды — ее срочно отвозят домой. Яснорада собирает в гостиной всех знакомых служанок и отправляет за доктором. Приехавший на вызов врач утверждает, что схватки ложные, поэтому все расходятся по домам. Эта новость сильно разочаровывает миссис Уотерфорд, которая давно ждет возможности избавиться от Джун. В итоге командор и его жена закрываются в комнате, чтобы обсудить все произошедшее. Вечером Фредову вызывают в спальню и, несмотря на ее активные протесты, устраивают церемонию. Таким образом Уотерфорды надеются вызвать преждевременные роды у служанки. Поддавшись чувствам, Иден целует Айзека, но случайно попадается на глаза Нику. Впрочем, его мало волнуют измены супруги. Тогда девушка понимает, что совершенно безразлична своему благоверному. После церемонии Фред говорит Джун, что та все-таки увидит дочь. И сдерживает свое обещание.

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