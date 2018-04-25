Во 2 сезоне 3 серии сериала «Рассказ служанки» главная героиня все больше времени проводит в заброшенном здании и постепенно начинает его обживать. Так, Джун устраивает небольшие спортивные пятиминутки, занимаясь бегом в одиночестве. По вечерам бывшая служанка смотрит записи с участием христианских фундаменталистов, захвативших власть в ее стране. В частности, она изучает интервью командоров, читает все газетные заметки, посвященные Галааду, кое-что даже вешает на стену, чтобы не потерять. Иногда ее навещает Ник. В один из таких дней он сообщает, что в скором времени Джун придется покинуть это место. Вскоре за ней приезжает человек по имени Омар, но по дороге становится понятно, что их раскрыли галаадцы. Водитель хочет бросить Джун на произвол судьбы, но та умоляет его не оставлять ее одну. В итоге героиня поселяется в доме семьи Омара. Однако в один прекрасный день они не возвращаются из церкви. Фредова понимает, что, скорее всего, их выследили и отправили на смертную казнь. Она решает идти на крайне большой риск. Переодевшись в одежду супруги Омара, Джун отправляется в метро, а оттуда — в аэропорт. Но, увы, она не успевает взлететь — на нее и пилота нападают галаадцы.