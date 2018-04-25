Во 2 сезоне 5 серии сериала «Рассказ служанки» главная героиня переживает сильнейший стресс после увиденного. Чувство вины за гибель Омара и его семьи становится слишком тяжелым. Она постепенно ломается. Джун решает сжечь все письма, присланные другими женщинами. За этим делом ее и застает водитель командора Ник. К счастью, он успевает спасти несколько посланий и забирает их себе. В дом Уотерфордов постоянно наведывается Лидия: надсмотрщица не только следит за здоровьем Фредовой, но и оценивает психологическую обстановку в семье. На прогулке с Яснорадой Джун случайно встречает Наоми, которая воспитывает дочь Джанин. Как оказалось, женщина не очень рада своему материнству: заниматься маленьким ребенком оказалось не так уж легко. В туалете Фредова замечает, что у нее началось кровотечение. Она пугается, но всеми силами старается не подавать вида. Впрочем, марфа быстро понимает, что со служанкой творится что-то неладное. В итоге ее отправляют в больницу. В это же время командор Уотерфорд решает повысить Ника, что дает последнему право жениться. Церемония проходит в закрытом формате. Свою будущую жену Ник видит лишь у алтаря. Ей оказывается молодая женщина по имени Иден.