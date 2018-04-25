Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Рассказ служанки Сезоны Сезон 2 Серия 5

Рассказ служанки 2 сезон 5 серия смотреть онлайн

Семена
Смотрите в
за 1 рубль
8.1 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Рассказ служанки»
Джун
Сезон 2 / Серия 1 25 апреля 2018
Неженщины
Сезон 2 / Серия 2 25 апреля 2018
Багаж
Сезон 2 / Серия 3 2 мая 2018
Другие женщины
Сезон 2 / Серия 4 9 мая 2018
Семена
Сезон 2 / Серия 5 16 мая 2018
Первая кровь
Сезон 2 / Серия 6 23 мая 2018
После
Сезон 2 / Серия 7 30 мая 2018
Женская работа
Сезон 2 / Серия 8 6 июня 2018
Умная сила
Сезон 2 / Серия 9 13 июня 2018
Последняя церемония
Сезон 2 / Серия 10 20 июня 2018
Холли
Сезон 2 / Серия 11 27 июня 2018
Послеродовой период
Сезон 2 / Серия 12 4 июля 2018
Слово
Сезон 2 / Серия 13 11 июля 2018
О чем cерия

Во 2 сезоне 5 серии сериала «Рассказ служанки» главная героиня переживает сильнейший стресс после увиденного. Чувство вины за гибель Омара и его семьи становится слишком тяжелым. Она постепенно ломается. Джун решает сжечь все письма, присланные другими женщинами. За этим делом ее и застает водитель командора Ник. К счастью, он успевает спасти несколько посланий и забирает их себе. В дом Уотерфордов постоянно наведывается Лидия: надсмотрщица не только следит за здоровьем Фредовой, но и оценивает психологическую обстановку в семье. На прогулке с Яснорадой Джун случайно встречает Наоми, которая воспитывает дочь Джанин. Как оказалось, женщина не очень рада своему материнству: заниматься маленьким ребенком оказалось не так уж легко. В туалете Фредова замечает, что у нее началось кровотечение. Она пугается, но всеми силами старается не подавать вида. Впрочем, марфа быстро понимает, что со служанкой творится что-то неладное. В итоге ее отправляют в больницу. В это же время командор Уотерфорд решает повысить Ника, что дает последнему право жениться. Церемония проходит в закрытом формате. Свою будущую жену Ник видит лишь у алтаря. Ей оказывается молодая женщина по имени Иден.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик 3 комментария
Неувольняемый
Неувольняемый 3 комментария
Дитя тьмы: Первая жертва
Дитя тьмы: Первая жертва 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Related video
Помолодела лет на 20: засветившуюся на публике Гузееву едва узнали
Первые комментарии Карпович о свадьбе Прилучного: хватило нескольких слов
«В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко
Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу
Барановская осталась в одиночестве не просто так: названа причина
Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец
Двух слов достаточно: Загитова оправдалась за провал на «Ледниковом периоде»
Пускает пыль в глаза: правда о баснословных тратах Элджея вышла наружу
Юбилея не будет: Эдиту Пьеху накануне 85-летия настиг новый удар
«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым
«Выходило за рамки»: правду об истинном характере Олейникова раскрыл сын
Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать
Приложение киноафиши