Во 2 сезоне 7 серии сериала «Рассказ служанки» главные герои переживают последствия теракта, произошедшего на открытии нового центра для служанок. Тетка Лидия организовывает поминальную службу для женщин, погибших в результате взрыва. Она всеми силами защищает своих подопечных. Фред Уотерфод не приходит в сознание, его супруга отказывается уходить из больницы, несмотря на многочисленные уговоры со стороны Ника. При этом верхушка Галаада намерена в кратчайшие сроки найти и казнить всех, кто причастен к произошедшему. Тем временем новость о теракте доходит и до Канады — об этом узнает супруг Джун. Впрочем, Люк абсолютно уверен, что его жена осталась в целости и сохранности. Мойра же понимает, что ее бывшая невеста стала жертвой трагических событий. Власти Галаада допрашивают Фредову, пытаясь найти связь между ее пропажей и взрывом в новом центре. Однако она упорно держится ранее рассказанной легенды. Позже Джун встречается с Ником и делится с ним своими переживаниями. Во время похода в магазин Фредова встречает Джанин и Эмили. Оказывается, что после гибели служанок в город решили вернуть несколько фертильных женщин с полей. Джун так рада произошедшему, что случайно называет Джанин свое настоящее имя. Вскоре все служанки начинают называть свои реальные имена.