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Киноафиша Сериалы Рассказ служанки Сезоны Сезон 2 Серия 7

Рассказ служанки 2 сезон 7 серия смотреть онлайн

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Все серии 2 сезона «Рассказ служанки»
Джун
Сезон 2 / Серия 1 25 апреля 2018
Неженщины
Сезон 2 / Серия 2 25 апреля 2018
Багаж
Сезон 2 / Серия 3 2 мая 2018
Другие женщины
Сезон 2 / Серия 4 9 мая 2018
Семена
Сезон 2 / Серия 5 16 мая 2018
Первая кровь
Сезон 2 / Серия 6 23 мая 2018
После
Сезон 2 / Серия 7 30 мая 2018
Женская работа
Сезон 2 / Серия 8 6 июня 2018
Умная сила
Сезон 2 / Серия 9 13 июня 2018
Последняя церемония
Сезон 2 / Серия 10 20 июня 2018
Холли
Сезон 2 / Серия 11 27 июня 2018
Послеродовой период
Сезон 2 / Серия 12 4 июля 2018
Слово
Сезон 2 / Серия 13 11 июля 2018
О чем cерия

Во 2 сезоне 7 серии сериала «Рассказ служанки» главные герои переживают последствия теракта, произошедшего на открытии нового центра для служанок. Тетка Лидия организовывает поминальную службу для женщин, погибших в результате взрыва. Она всеми силами защищает своих подопечных. Фред Уотерфод не приходит в сознание, его супруга отказывается уходить из больницы, несмотря на многочисленные уговоры со стороны Ника. При этом верхушка Галаада намерена в кратчайшие сроки найти и казнить всех, кто причастен к произошедшему. Тем временем новость о теракте доходит и до Канады — об этом узнает супруг Джун. Впрочем, Люк абсолютно уверен, что его жена осталась в целости и сохранности. Мойра же понимает, что ее бывшая невеста стала жертвой трагических событий. Власти Галаада допрашивают Фредову, пытаясь найти связь между ее пропажей и взрывом в новом центре. Однако она упорно держится ранее рассказанной легенды. Позже Джун встречается с Ником и делится с ним своими переживаниями. Во время похода в магазин Фредова встречает Джанин и Эмили. Оказывается, что после гибели служанок в город решили вернуть несколько фертильных женщин с полей. Джун так рада произошедшему, что случайно называет Джанин свое настоящее имя. Вскоре все служанки начинают называть свои реальные имена.

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