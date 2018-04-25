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Киноафиша Сериалы Рассказ служанки Сезоны Сезон 2 Серия 11

Рассказ служанки 2 сезон 11 серия смотреть онлайн

Холли
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Все серии 2 сезона «Рассказ служанки»
Джун
Сезон 2 / Серия 1 25 апреля 2018
Неженщины
Сезон 2 / Серия 2 25 апреля 2018
Багаж
Сезон 2 / Серия 3 2 мая 2018
Другие женщины
Сезон 2 / Серия 4 9 мая 2018
Семена
Сезон 2 / Серия 5 16 мая 2018
Первая кровь
Сезон 2 / Серия 6 23 мая 2018
После
Сезон 2 / Серия 7 30 мая 2018
Женская работа
Сезон 2 / Серия 8 6 июня 2018
Умная сила
Сезон 2 / Серия 9 13 июня 2018
Последняя церемония
Сезон 2 / Серия 10 20 июня 2018
Холли
Сезон 2 / Серия 11 27 июня 2018
Послеродовой период
Сезон 2 / Серия 12 4 июля 2018
Слово
Сезон 2 / Серия 13 11 июля 2018
О чем cерия

Во 2 сезоне 11 серии сериала «Рассказ служанки» главная героиня остается в одиночестве в заброшенном особняке. Она пытается попасть в гараж, но никак не может отыскать ключи. После длительных поисков она все-таки находит ключи и заводит автомобиль, затем возвращается в дом, собирает теплые вещи и лекарства, которые могут понадобиться ей в самое ближайшее время. Неожиданно в особняк прибывают Уотерфорды. Они понимают, что служанка может быть где-то поблизости. Джун прячется от них на втором этаже. В итоге командор и его жена уходят с пустыми руками, предварительно поругавшись. Фредова вновь отправляется в гараж, но дверь заедает. Пока женщина пытается справиться с техникой, у нее отходят воды. Джун понимает, что отъезд придется отложить на неопределенное время. Зайдя в гостиную, она начинает готовить место для родов, но затем отключается от боли. Придя в себя, Фредова выходит на улицу и старается привлечь внимание людей. Параллельно героиня вспоминает, как рожала своего первого ребенка: это тоже происходило в доме, но в окружении любимых людей. На свет появляется девочка, которую Джун называет Холли. Примерно в это же время к дому подъезжает машина.

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