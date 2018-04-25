Во 2 сезоне 11 серии сериала «Рассказ служанки» главная героиня остается в одиночестве в заброшенном особняке. Она пытается попасть в гараж, но никак не может отыскать ключи. После длительных поисков она все-таки находит ключи и заводит автомобиль, затем возвращается в дом, собирает теплые вещи и лекарства, которые могут понадобиться ей в самое ближайшее время. Неожиданно в особняк прибывают Уотерфорды. Они понимают, что служанка может быть где-то поблизости. Джун прячется от них на втором этаже. В итоге командор и его жена уходят с пустыми руками, предварительно поругавшись. Фредова вновь отправляется в гараж, но дверь заедает. Пока женщина пытается справиться с техникой, у нее отходят воды. Джун понимает, что отъезд придется отложить на неопределенное время. Зайдя в гостиную, она начинает готовить место для родов, но затем отключается от боли. Придя в себя, Фредова выходит на улицу и старается привлечь внимание людей. Параллельно героиня вспоминает, как рожала своего первого ребенка: это тоже происходило в доме, но в окружении любимых людей. На свет появляется девочка, которую Джун называет Холли. Примерно в это же время к дому подъезжает машина.