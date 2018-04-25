Во 2 сезоне 2 серии сериала «Рассказ служанки» главная героиня отправляется в какое-то странное и закрытое место, недоступное для глаз посторонних людей. Параллельно перед зрителями открывается история Эмили, которая работает на полях. В прошлом она была преподавателем микробиологии в университете. Эмили припоминает разговор с руководителем, отстранившим ее от работы со студентами из-за нетрадиционной сексуальной ориентации. В итоге ей пришлось заниматься исключительно своими научными исследованиями. Бывшая служанка также вспоминает, как вместе со своей супругой и сыном пыталась выбраться из захваченных Соединенных Штатов Америки, но ей отказали в выезде за границу. И все же ее близких отпустили в Канаду, поскольку у них был паспорт другой страны. При этом в колонии Эмили старается помочь абсолютно всем женщинам: она дает им полезные советы о том, как защитить здоровье, а главное, внутренние органы, во время тяжелой работы. Тем временем Джун изучает место, в котором оказалась. В старом офисном здании спрятано множество вещей из прошлой жизни: фотографии, телевизоры, плейеры и книги. Однако, когда героиня спускается в подвал, она понимает, что когда-то здесь устраивали массовые казни «неверных». Это повергает ее в состояние сильнейшего шока. Через какое-то время женщину навещает Ник. Он просит, чтобы она оставалась на месте и никуда не выходила. Сама Джун планирует начать поиски своей дочери Ханны в самое ближайшее время.