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Рассказ служанки 2 сезон 2 серия смотреть онлайн

Неженщины
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Все серии 2 сезона «Рассказ служанки»
Джун
Сезон 2 / Серия 1 25 апреля 2018
Неженщины
Сезон 2 / Серия 2 25 апреля 2018
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Сезон 2 / Серия 3 2 мая 2018
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Сезон 2 / Серия 4 9 мая 2018
Семена
Сезон 2 / Серия 5 16 мая 2018
Первая кровь
Сезон 2 / Серия 6 23 мая 2018
После
Сезон 2 / Серия 7 30 мая 2018
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Сезон 2 / Серия 8 6 июня 2018
Умная сила
Сезон 2 / Серия 9 13 июня 2018
Последняя церемония
Сезон 2 / Серия 10 20 июня 2018
Холли
Сезон 2 / Серия 11 27 июня 2018
Послеродовой период
Сезон 2 / Серия 12 4 июля 2018
Слово
Сезон 2 / Серия 13 11 июля 2018
О чем cерия

Во 2 сезоне 2 серии сериала «Рассказ служанки» главная героиня отправляется в какое-то странное и закрытое место, недоступное для глаз посторонних людей. Параллельно перед зрителями открывается история Эмили, которая работает на полях. В прошлом она была преподавателем микробиологии в университете. Эмили припоминает разговор с руководителем, отстранившим ее от работы со студентами из-за нетрадиционной сексуальной ориентации. В итоге ей пришлось заниматься исключительно своими научными исследованиями. Бывшая служанка также вспоминает, как вместе со своей супругой и сыном пыталась выбраться из захваченных Соединенных Штатов Америки, но ей отказали в выезде за границу. И все же ее близких отпустили в Канаду, поскольку у них был паспорт другой страны. При этом в колонии Эмили старается помочь абсолютно всем женщинам: она дает им полезные советы о том, как защитить здоровье, а главное, внутренние органы, во время тяжелой работы. Тем временем Джун изучает место, в котором оказалась. В старом офисном здании спрятано множество вещей из прошлой жизни: фотографии, телевизоры, плейеры и книги. Однако, когда героиня спускается в подвал, она понимает, что когда-то здесь устраивали массовые казни «неверных». Это повергает ее в состояние сильнейшего шока. Через какое-то время женщину навещает Ник. Он просит, чтобы она оставалась на месте и никуда не выходила. Сама Джун планирует начать поиски своей дочери Ханны в самое ближайшее время.

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