В 1 сезоне 23 серии сериала «Флэш» Уэллс вновь запускает ускоритель частиц, а у Барри появляется возможность вернуться в ту ужасную ночь, когда погибла его мать. Но сможет ли супергерой остановить Эобарда Тоуна и избежать напрасных жертв?
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