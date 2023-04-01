Меню
Флэш
Флэш
Новости
Новости о сериале «Флэш»
Новости о сериале «Флэш»
Вся информация о сериале
От «Наследников» до «Теда Лассо»: 8 сериалов, с которыми мы прощаемся в этом году
Шоу, без которых наша жизнь уже не будет прежней.
Написать
1 апреля 2023 12:00
Что смотреть на выходных: финал «Наследников», драма с Хью Джекманом и «Шершни»
На этой неделе стриминги предлагают перезимовать на загадочном необитаемом острове, наладить отношения в семье, вспомнить английскую классику и обезвредить опасное оружие.
Написать
24 марта 2023 15:00
Приступ ностальгии: как изменились актеры из сериала «Оборотень»
К выходу фильма «Оборотень» — сиквела культового сериала о подростке, укушенном обортнем и учащемся принимать свою новую сущность, — посмотрим, как изменились исполнители главных ролей и какой путь прошли за это время.
Написать
25 января 2023 12:00
Стивен Амелл вернется к роли Зеленой Стрелы в финальном сезоне «Флэша»
Персонаж появится в одном из эпизодов вместе с другими знаковыми героями телевселенной DC.
Написать
5 января 2023 12:51
Вышел первый тизер-трейлер девятого и финального сезона сериала «Флэш»
Персонажа Гранта Гастина ожидает решающая битва со злом.
Написать
15 декабря 2022 16:35
Стало известно, когда стартует девятый и заключительный сезон сериала «Флэш»
Новые серии выйдут в начале февраля.
Написать
6 декабря 2022 15:18
В финальном сезоне сериала «Флэш» появится Джависия Лесли, известная по роли Бэтвумен
Актриса может предстать в новом образе.
Написать
26 октября 2022 15:06
Сериал «Флэш» завершится девятым сезоном
Это одно из самых популярных шоу канала The CW.
Написать
2 августа 2022 11:01
Канал The CW продлил на новые сезоны «Флэша», «Ривердейл», «Уокера» и другие сериалы
В перечень вошли семь проектов.
Написать
23 марта 2022 11:15
Грант Гастин согласился сняться в девятом сезоне «Флэша»
Ему предложили выгодный контракт.
Написать
31 января 2022 10:20
Робби Амелл вернется к роли Огненного Шторма в восьмом сезоне «Флэша»
Персонаж появится в сериале после двух сезонов отсутствия.
Написать
1 декабря 2021 14:49
Канал CW представил трейлер кроссовера «Армагеддон» в рамках сериала «Флэш»
Кроссовер стартует 16 ноября и будет включать пять эпизодов.
Написать
20 октября 2021 15:42
7 отличных сериалов, которые возвращаются в марте с новыми сезонами
От продолжения супергероического сериала до анимации в стиле «Рика и «Морти»: рассказываем, какие сериалы продолжаем смотреть в марте 2021.
Написать
26 февраля 2021 12:00
