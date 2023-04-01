648 млн долларов и рекорд, которого ждали 20 лет: это аниме стало самым успешным иностранным фильмом в США, оставив позади «Крадущегося тигра»

Если скучаете по «Клону»: вот фильм, где Лукас тоже страдает от любви — и не абы с кем, а с Пенелопой Крус

Финал «Трона: Арес» сбил зрителей с толку: что значит последняя сцена и кого ищет герой Джареда Лето

Если бы «Субстанцию» сняли про футбол: «Тот самый» с Уайансом не хватает с неба звезд – но я сходил в кино и не пожалел (наш обзор)

«Даже нейронка сделала бы лучше»: 3-й сезон «Ванпанчмена» мощно ударил по… своему же рейтингу – 6.5 на IMDb за один «нюанс»

Новый фильм с Маргарет Куэлли получил почти 100% одобрения от критиков — предыдущий проект актрисы вышел месяц назад, но с треском провалился

Зашли как-то в бар Ленин, Горький и Николай II: в «Хрониках русской революции» больше сотни героев - о каждом читали на уроках истории

По просьбе Спилберга Кинг написал ужастик — и вы наверняка его пропустили: мини-сериал на 5 часов — выглядит почти как клон «Сияния»

2 млн россиян уже «подсели» на эту новинку «Кинопоиска»: Петров в образе бомжа побил рекорд «Короля и Шута»

Все герои «Мстителей: Секретные войны»: Доктор Дум, Фантастическая четверка и даже Питер Паркер — но не тот, что вы подумали