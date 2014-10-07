В 1 сезоне 15 серии сериала «Флэш» в город приходит очередной опасный злодей: Марк Мадсон намерен отомстить Джо за то, что тот сгубил его родного брата Клайда. По ходу развития событий становится понятно, что Марк способен управлять погодой...
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