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Киноафиша Сериалы Флэш Сезоны Сезон 1 Серия 7

Флэш 2014 - 2023 7 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Флэш»
Пилотная серия
Сезон 1 / Серия 1 7 октября 2014
Самый быстрый из людей
Сезон 1 / Серия 2 14 октября 2014
То, от чего не сбежать
Сезон 1 / Серия 3 21 октября 2014
Во все тяжкие
Сезон 1 / Серия 4 28 октября 2014
Пластик
Сезон 1 / Серия 5 11 ноября 2014
Рождение Флэша
Сезон 1 / Серия 6 18 ноября 2014
Перебои в питании
Сезон 1 / Серия 7 25 ноября 2014
Флэш против Стрелы
Сезон 1 / Серия 8 2 декабря 2014
Человек в желтом костюме
Сезон 1 / Серия 9 9 декабря 2014
Месть негодяев
Сезон 1 / Серия 10 20 января 2015
Шум и ярость
Сезон 1 / Серия 11 27 января 2015
Схожу из-за тебя с ума
Сезон 1 / Серия 12 3 февраля 2015
Ядерный Человек
Сезон 1 / Серия 13 10 февраля 2015
Осадок
Сезон 1 / Серия 14 17 февраля 2015
Вне времени
Сезон 1 / Серия 15 17 марта 2015
Время Негодяев
Сезон 1 / Серия 16 24 марта 2015
Трикстер
Сезон 1 / Серия 17 31 марта 2015
Команда звезд
Сезон 1 / Серия 18 14 апреля 2015
Кто такой Гаррисон Уэллс?
Сезон 1 / Серия 19 21 апреля 2015
Западня
Сезон 1 / Серия 20 28 апреля 2015
Гродд существует
Сезон 1 / Серия 21 5 мая 2015
Атмосфера Безумия
Сезон 1 / Серия 22 12 мая 2015
Достаточно быстро
Сезон 1 / Серия 23 19 мая 2015
О чем cерия

В 1 сезоне 7 серии сериала «Флэш» Аллен снова оказывается лицом к лицу с мощным противником. Используя свою нечеловеческую силу, Блэкаут выкачивает из Аллена всю энергию, а затем пытается атаковать лабораторию «Стар» и ее генерального директора.

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