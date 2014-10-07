В 1 сезоне 2 серии сериала «Флэш» новый супергерой пытается противостоять группе вооруженных людей, которые атаковали гостей церемонии награждения. По ходу дела становится понятно, что у сверхскорости Аллена есть свои побочные действия...
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