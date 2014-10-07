В 1 сезоне 17 серии сериала «Флэш» новый супергерой вынужден сражаться с преступником, который подражает печально известному маньяку Джеймсу Джесси. Более двадцати лет назад Джесси терроризировал весь Централ-сити. Сможет ли Флэш остановить злодея?
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