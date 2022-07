1 Reborn / Team Kid Flash Blake Neely, Nathaniel Blume / Nathaniel Blume 2:22

2 Not Coming Back / Enter Samuroid Blake Neely, Nathaniel Blume / Nathaniel Blume 2:46

3 I Kept Running / Meet the Thinker Blake Neely, Nathaniel Blume / Nathaniel Blume 3:02

4 Couples Therapy Blake Neely, Nathaniel Blume / Nathaniel Blume 1:54

5 Unauthorized Breach / Gypsco Blake Neely, Nathaniel Blume / Nathaniel Blume 1:39

6 Wally Leaving Central City Blake Neely, Nathaniel Blume / Nathaniel Blume 2:25

7 Bachelor Party Blake Neely, Nathaniel Blume / Nathaniel Blume 1:31

8 Snake Eye and the Weeper Blake Neely, Nathaniel Blume / Nathaniel Blume 2:27

9 The Council of Wells Blake Neely, Nathaniel Blume / Nathaniel Blume 1:36

10 Dinosaur Bones Blake Neely, Nathaniel Blume / Nathaniel Blume 1:39

11 The Most Important Part of the Job Blake Neely, Nathaniel Blume / Nathaniel Blume 1:54

12 Disturbia Blake Neely, Nathaniel Blume / Nathaniel Blume 1:46

13 I Think, Therefore I Am Blake Neely, Nathaniel Blume / Nathaniel Blume 4:26

14 Devoe Takes Dominic Blake Neely, Nathaniel Blume / Nathaniel Blume 3:03

15 Trial of the Flash Blake Neely, Nathaniel Blume / Nathaniel Blume 3:33

16 The Wheel of Misfortune Blake Neely, Nathaniel Blume / Nathaniel Blume 3:03

17 Barry Stays Blake Neely, Nathaniel Blume / Nathaniel Blume 2:04

18 My Lightning Rod Blake Neely, Nathaniel Blume / Nathaniel Blume 4:04

19 Run, Iris, Run Blake Neely, Nathaniel Blume / Nathaniel Blume 3:12

20 The Light They Need Blake Neely, Nathaniel Blume / Nathaniel Blume 1:33

21 The Elongated Knight Rises Blake Neely, Nathaniel Blume / Nathaniel Blume 2:46

22 Acquiring the Last Meta Blake Neely, Nathaniel Blume / Nathaniel Blume 4:13

23 The Path to Enlightenment Blake Neely, Nathaniel Blume / Nathaniel Blume 2:00

24 I Believe in You, Clifford Blake Neely, Nathaniel Blume / Nathaniel Blume 2:28

25 Talking to Himself Blake Neely, Nathaniel Blume / Nathaniel Blume 1:27

26 They Can't Sideline Us Blake Neely, Nathaniel Blume / Nathaniel Blume 2:06

27 The Death of Harry's Brain Blake Neely, Nathaniel Blume / Nathaniel Blume 2:13

28 The Enlightenment Begins Blake Neely, Nathaniel Blume / Nathaniel Blume 3:22

29 Escaping the Mind Nexus Blake Neely, Nathaniel Blume / Nathaniel Blume 2:18