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Актеры сериала «Крах»

Актеры сериала «Крах» Вся информация о сериале
Джиллиан Андерсон
Джиллиан Андерсон Gillian Anderson
Detective Superintendent Stella Gibson Арчи Панджаби
Арчи Панджаби Archie Panjabi
Paula Reed Smith Ричард Койл
Ричард Койл Richard Coyle
Dr. O'Donnell Джейми Дорнан
Джейми Дорнан Jamie Dornan
Paul Spector Колин Морган
Колин Морган Colin Morgan
Tom Anderson Джон Линч
Джон Линч John Lynch
Jim Burns Майкл МакЭлхаттон
Майкл МакЭлхаттон Michael McElhatton
Rob Breedlove Мартин МакКанн
Мартин МакКанн Martin McCann
Alvarez Рут Брэдли
Рут Брэдли Ruth Bradley
Wallace Стюарт Грэхэм
Стюарт Грэхэм Stuart Graham
Matt Eastwood Бэрри Уорд
Бэрри Уорд Barry Ward
Dr. Spencer Эшлинг Франчози
Эшлинг Франчози Aisling Franciosi
Katie Benedetto Валин Кэйн
Валин Кэйн Valene Kane
Rose Stagg Лаура Доннелли
Лаура Доннелли Laura Donnelly
Sarah Kay Йен Макэлхинни
Йен Макэлхинни Ian McElhinney
Morgan Monroe Брона Во
Брона Во Bronagh Waugh
Sally-Ann Spector Нив МакГрэйди
Нив МакГрэйди Niamh McGrady
Danielle Ferrington Эшлин Би
Эшлин Би Aisling Bea
Kiera Sheridan
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