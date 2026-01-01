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Майкл Форд-ФицДжералд
Майкл Форд-ФицДжералд Michael Ford-FitzGerald
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Майкл Форд-ФицДжералд

Michael Ford-FitzGerald

Дата рождения
29 сентября 1979
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Путешественник, Герой боевиков

Биография Майкла Форд-ФицДжералд

Родился 29 сентября 1979 года. Дублин, Ирландия.

Популярные фильмы

Крах 8.1
Крах (2013)
Затерянный город Z 6.4
Затерянный город Z (2016)

Фильмография Майкла Форд-ФицДжералд

Затерянный город Z 6.4
Затерянный город Z The Lost City of Z
исторический, драма, приключения, биография, боевик 2016, США
Смотреть трейлер Рецензия
Крах 8.1
Крах
драма, криминал, триллер 2013, Великобритания
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