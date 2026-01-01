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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Майкл Форд-ФицДжералд
Michael Ford-FitzGerald
Киноафиша
Персоны
Майкл Форд-ФицДжералд
Майкл Форд-ФицДжералд
Michael Ford-FitzGerald
Дата рождения
29 сентября 1979
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Путешественник
,
Герой боевиков
Биография Майкла Форд-ФицДжералд
Родился 29 сентября 1979 года. Дублин, Ирландия.
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Популярные фильмы
8.1
Крах
(2013)
6.4
Затерянный город Z
(2016)
Фильмография Майкла Форд-ФицДжералд
6.4
Затерянный город Z
The Lost City of Z
исторический, драма, приключения, биография, боевик
2016, США
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Рецензия
8.1
Крах
драма, криминал, триллер
2013, Великобритания
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