Где снимали известные сцены
на натуре
Белфаст, графство Антрим, Северная Ирландия, Великобритания
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на натуре
Северная Ирландия, Великобритания
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на натуре
Великобритания
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Метрополитенский колледж Белфаста
125–153 Милфилд, Белфаст, графство Антрим, Северная Ирландия, Великобритания
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Начальная школа Странмиллис
Парк Найтсбридж, Белфаст, графство Антрим, Северная Ирландия, Великобрит.
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Отель The Merchant — резиденция детектива Стеллы Гибсон.
улица Скиппер, 16, Белфаст, графство Антрим, Северная Ирландия, Великобритания
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Павильон «Одиссея» — научный музей W5
Куинс-Куэй, 2, Белфаст, графство Антрим, Северная Ирландия, Великобрит.
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Зал набережной
Ланьон-плейс, 2, Белфаст, графство Антрим, Северная Ирландия, Великобритания
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Площадь Виктории
Виктория-сквер, 1, Белфаст, графство Антрим, Северная Ирландия, Великобритания
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Торгово-развлекательный парк «Ситисайд»
100–150, ул. Йорк, Белфаст, графство Антрим, Северная Ирландия, Великобритания
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Отель «Холидей Инн»
ул. Хоуп, 40, Белфаст, графство Антрим, Северная Ирландия, Великобритания
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Международный аэропорт Белфаст
Улица Аэропорта, Белфаст, графство Антрим, Северная Ирландия, Великобритания
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Больница Уайтэбби
Дорога Доаг, Ньютаун-Эбби, графство Антрим, Северная Ирландия, Великобритания
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на натуре
Ньютон-Эбби, графство Антрим, Северная Ирландия, Великобритания
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